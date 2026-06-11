Se canceló la presentación de la obra “El Acompañamiento”

La misma iba a presentarse en El Molino Cultural el 13 de junio, pero a través de sus redes sociales comunicaron que no se llevará a cabo.

Según nos comentaron desde el Molino Cultural, la decisión fue tomada por el grupo de artistas que representarían la obra, que son oriundos de Chascomús. Por el momento no hablaron sobre una reprogramación del evento.

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NOTA PUBLICADA EL 8 DE JUNIO

Una función organizada por Teatro Rafiki para el sábado 13 de junio.

El próximo sábado 13 de junio, a las 21, el Molino Cultural será escenario de la presentación de El Acompañamiento, un clásico del teatro argentino escrito por Carlos Gorostiza. La obra reflexiona con humor y emoción sobre la amistad, los sueños postergados, la identidad y la necesidad de ser apoyado.

El evento es organizado por Teatro Rafiki, que continúa trabajando en la construcción de su centro cultural, las entradas pueden adquirirse en forma anticipada, a $15.000, al teléfono 2223 460519 y en puerta el día de la función a $18.000.

Este espectáculo que llega a Brandsen es interpretado por el grupo «Gente de Teatro de Chascomús»; obtuvo mención especial en el Festival Regional de Teatro Independiente realizado en 2025 en Dolores, con la actuación de Javier Saavedra, como el Tuco, y Néstor Garem, como Sebastián bajo la dirección de Juan Carlos Silva. Coach actoral: Irma González.

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