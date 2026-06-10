La vecina de Brandsen y su esposo alcanzaron en los últimos días uno de los grandes objetivos de su proyecto «Viajando para Vivir». Después de recorrer gran parte del continente a bordo de su Renault Mégane, la pareja llegó a Alaska y compartió su emoción con quienes siguieron la travesía desde sus inicios.

El sueño que parecía lejano ya es realidad

Hace exactamente un año, en una entrevista con InfoBrandsen Desconectados, Micaela Mazzulla contaba desde Costa Rica que uno de los grandes objetivos de su aventura era llegar a Alaska durante 2026.

En aquel momento la meta todavía parecía distante. Sin embargo, tras superar trámites migratorios, miles de kilómetros de ruta, desafíos mecánicos y casi ocho años de vida viajera, el sueño finalmente se hizo realidad.

En los últimos días, Micaela y Mauricio compartieron imágenes de su llegada a Alaska, uno de los puntos más emblemáticos del continente americano y destino que simbolizaba la culminación de una etapa histórica de su proyecto «Viajando para Vivir».

Un mensaje para Brandsen

A través de un audio enviado a InfoBrandsen, Micaela expresó su felicidad y agradeció el acompañamiento recibido durante todos estos años.

«Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos muy felices y muy agradecidos porque fue un camino difícil, pero un camino que nos llenó de muchísimas alegrías. La gran aventura de nuestras vidas».

Las palabras reflejan la emoción de una pareja que decidió dejar atrás la rutina para embarcarse en una experiencia única, recorriendo América a bordo de un Renault Mégane modelo 1999 que se convirtió en mucho más que un vehículo: un verdadero hogar sobre ruedas.

🎙️ Mensaje de Micaela desde Alaska Tras cumplir el sueño de llegar a Alaska, Micaela envió un audio especial a InfoBrandsen agradeciendo el acompañamiento recibido durante estos años de viaje. Tu navegador no soporta la reproducción de audio. 💛 Un mensaje cargado de emoción luego de alcanzar una meta que comenzó como un sueño y que hoy ya forma parte de su historia.

Micaela y Mauricio cumpliendo su sueño

Casi ocho años de aventura

La historia comenzó en 2018 cuando decidieron vender sus pertenencias y lanzarse a la ruta. Desde entonces atravesaron numerosos países, conocieron culturas diferentes y construyeron una comunidad de seguidores que acompañó cada etapa del viaje.

Lo que comenzó como una aventura financiada mediante la venta de artesanías fue creciendo con el tiempo gracias a la creación de contenido para redes sociales y YouTube, donde miles de personas siguen sus recorridos y experiencias.

Una meta alcanzada, nuevos caminos por recorrer

La llegada a Alaska representa el cumplimiento de uno de los grandes objetivos que la pareja se había propuesto al iniciar esta travesía. Pero, fieles al espíritu que los caracteriza, el viaje parece estar lejos de terminar.

Mientras disfrutan de este momento tan especial, desde Brandsen muchos celebran junto a ellos una meta que hace un año parecía un sueño y que hoy ya forma parte de su historia.

«Si todo sale bien podemos llegar a Alaska en 2026», decía Micaela en junio de 2025. Un año después, la promesa quedó cumplida.

🎙️ Hace un año lo contaban en InfoBrandsen En junio de 2025, Micaela Mazzulla y Mauricio compartían desde Costa Rica un sueño que parecía lejano: «Si todo sale bien podemos llegar a Alaska en 2026». En aquella entrevista con InfoBrandsen Desconectados repasaron los primeros años de una aventura que comenzó en 2018, recorriendo América a bordo de un Renault Mégane. Hoy, ese objetivo ya es una realidad. Reviví la charla completa realizada un año antes de alcanzar Alaska y conocé la historia detrás de uno de los viajes más extraordinarios protagonizados por una vecina de Brandsen. 📖 LEER LA ENTREVISTA ORIGINAL

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