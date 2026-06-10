La vecina de Brandsen y su esposo alcanzaron en los últimos días uno de los grandes objetivos de su proyecto «Viajando para Vivir». Después de recorrer gran parte del continente a bordo de su Renault Mégane, la pareja llegó a Alaska y compartió su emoción con quienes siguieron la travesía desde sus inicios.
El sueño que parecía lejano ya es realidad
Hace exactamente un año, en una entrevista con InfoBrandsen Desconectados, Micaela Mazzulla contaba desde Costa Rica que uno de los grandes objetivos de su aventura era llegar a Alaska durante 2026.
En aquel momento la meta todavía parecía distante. Sin embargo, tras superar trámites migratorios, miles de kilómetros de ruta, desafíos mecánicos y casi ocho años de vida viajera, el sueño finalmente se hizo realidad.
En los últimos días, Micaela y Mauricio compartieron imágenes de su llegada a Alaska, uno de los puntos más emblemáticos del continente americano y destino que simbolizaba la culminación de una etapa histórica de su proyecto «Viajando para Vivir».
Un mensaje para Brandsen
A través de un audio enviado a InfoBrandsen, Micaela expresó su felicidad y agradeció el acompañamiento recibido durante todos estos años.
«Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos muy felices y muy agradecidos porque fue un camino difícil, pero un camino que nos llenó de muchísimas alegrías. La gran aventura de nuestras vidas».
Las palabras reflejan la emoción de una pareja que decidió dejar atrás la rutina para embarcarse en una experiencia única, recorriendo América a bordo de un Renault Mégane modelo 1999 que se convirtió en mucho más que un vehículo: un verdadero hogar sobre ruedas.
Casi ocho años de aventura
La historia comenzó en 2018 cuando decidieron vender sus pertenencias y lanzarse a la ruta. Desde entonces atravesaron numerosos países, conocieron culturas diferentes y construyeron una comunidad de seguidores que acompañó cada etapa del viaje.
Lo que comenzó como una aventura financiada mediante la venta de artesanías fue creciendo con el tiempo gracias a la creación de contenido para redes sociales y YouTube, donde miles de personas siguen sus recorridos y experiencias.
Una meta alcanzada, nuevos caminos por recorrer
La llegada a Alaska representa el cumplimiento de uno de los grandes objetivos que la pareja se había propuesto al iniciar esta travesía. Pero, fieles al espíritu que los caracteriza, el viaje parece estar lejos de terminar.
Mientras disfrutan de este momento tan especial, desde Brandsen muchos celebran junto a ellos una meta que hace un año parecía un sueño y que hoy ya forma parte de su historia.
«Si todo sale bien podemos llegar a Alaska en 2026», decía Micaela en junio de 2025. Un año después, la promesa quedó cumplida.
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Que lindo escuchar este tipo de noticias!. Imposible no involucarse y sentirlo como propio