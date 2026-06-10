Financió al Ejército del Norte, gobernó Buenos Aires y negoció con los caudillos del Litoral. La apasionante vida de Manuel Luis de Oliden y la historia de la pintoresca localidad.

Figura destacada de los años fundacionales de la Argentina, Manuel Luis de Oliden Reniel (1784-1869) desempeñó un papel clave en los ámbitos militar, político y administrativo durante el proceso de la Independencia. ¿Qué sabemos de aquel hombre del que hoy una localidad lleva su nombre?

Abogado, militar y político argentino, Oliden tuvo un rol muy activo y multifacético durante las primeras décadas del proceso de la Independencia en el Río de la Plata. Nacido en Buenos Aires en el seno de una familia tradicional y acomodada, Oliden viajó de joven al Alto Perú para estudiar donde se graduó como doctor en Leyes en la prestigiosa Universidad de Chuquisaca (Charcas).

Desde un principio apoyó las causas patrióticas. En 1812, financió de su propio bolsillo y organizó el cuerpo de «Decididos Voluntarios», grupo que se incorporó al Ejército del Norte que comandaba el general Manuel Belgrano. Oliden, como capitán de granaderos, participó en las campañas a Salta y Potosí.

En su rol político, fue gobernador intendente de Buenos Aires entre 1815 y 1818. En 1816 fue elegido para ser congresal en el histórico Congreso de Tucumán, pero declinó el honor para quedarse al frente del gobierno porteño.

En el anárquico año de 1820, Oliden se desempeñó como ministro de Gobierno y Hacienda de la provincia de Buenos Aires. En ese rol, fue un actor clave y encargado de las complejas negociaciones de paz que buscaron calmar las aguas entre Buenos Aires y los caudillos del litoral, Estanislao López (Santa Fe) y Francisco Ramírez (Entre Ríos).

Alejado de la función pública, pasó sus últimas décadas dedicado a la vida rural en su estancia Barros Blancos, en el partido de Chascomús, donde falleció a los 85 años.

Manuel Luis de Oliden

EL NACIMIENTO DE UN PUEBLO

El nombre de Manuel Luis de Oliden no se perdió en los archivos del siglo XIX. Su ligazón con la tierra rural bonaerense sobrevivió a través de sus descendientes y de la transformación económica del país.

Hacia fines de la década de 1890, los herederos del prócer vendieron parte de las tierras familiares. Para 1914, el tendido del Ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires inauguró un ramal que conectaba La Plata con Mira Pampa, cruzando justamente por esos campos. La parada construida en el kilómetro 36 de la vía fue bautizada como Estación Oliden, en homenaje al antiguo propietario de las tierras y hombre de la Independencia.

Como ocurrió con tantos otros puntos de la llanura pampeana, el nacimiento de la estación de tren funcionó como un imán. Alrededor de las vías comenzaron a levantarse los primeros almacenes de ramos generales, las viviendas de los trabajadores rurales y los centros comunitarios. El loteo oficial de las tierras circundantes en las décadas siguientes terminó de consolidar a Oliden como una localidad rural de nuestro Partido.

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