Bomberos capacitaron en RCP y Primeros Auxilios al Centro de Meditación Vipassana

El personal del cuartel dictó una jornada, reafirmando el compromiso de construir una comunidad más segura a través de la prevención.
Días atrás, personal del cuartel de nuestra Ciudad llevó adelante una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Maniobras de Heimlich en el Centro de Meditación Vipassana, sito en el camino 10 de Noviembre, a 1800 metros de Ruta 215.
Durante la jornada se brindaron conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia, destacando la importancia de una intervención rápida y adecuada para salvar vidas.
“Agradecemos a las autoridades y participantes por su interés, compromiso y predisposición para adquirir herramientas fundamentales de primeros auxilios que pueden marcar la diferencia en momentos críticos”, consignaron.
Y agregaron: “La prevención y la capacitación de la comunidad son pilares fundamentales para construir una sociedad más segura”.
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