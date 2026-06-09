Un vecino de Brandsen denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda ubicada en Claveles e Independencia del barrio La Parada, donde autores ignorados habrían sustraído una importante suma de dinero en efectivo.

De acuerdo a la denuncia a la que accedió el medio DLN, el hecho fue descubierto en las últimas horas, cuando la esposa del damnificado regresó al domicilio luego de haberse ausentado durante aproximadamente tres horas.

Al llegar a la propiedad, la mujer observó que una puerta ubicada en la parte trasera de la vivienda se encontraba abierta, pese a que había quedado cerrada antes de retirarse.

Ante esta situación, la familia comenzó a revisar las distintas dependencias de la casa y constató el faltante de efectivo que se encontraban guardados en una cómoda de la habitación matrimonial.

Tras advertir la situación, el propietario realizó la correspondiente denuncia policial. La Policía tomó intervenció e inició las actuaciones de rigor para intentar establecer la identidad de los responsables.

FUENTE: Detrás de la Noticia (DLN).

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