En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario, la Sociedad Italiana de nuestra localidad organizó este evento que finalmente se llevó a cabo con una gran convocatoria de vecinos en la Sala de Cultura.

El encuentro sirvió para recordar la historia, tradiciones y el arte propio de Italia para que nuestra comunidad no sólo disfrute de un show completo, sino que conozca más sobre aquel país. El mismo contó con la presencia de la presidenta del grupo local, María Alba Garaygorta, y el intendente Fernando Raitelli.

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NOTA PUBLICADA EL 3 DE JUNIO de 2026

Este show para todo público reunirá músicos en vivo con grandes voces y un despliegue de vestuario y máscaras venecianas para que el público disfrute de una experiencia completa que incluirá humor en el escenario.

El encuentro será en el Salón de Cultura ubicado en Sáenz Peña N° 670 a partir de las 20:00 y las entradas tienen un valor desde $25.000.

Quienes quieran consultar por las entradas o solicitar más información podrán hacerlo enviando un mensaje al (2223)52-6218.

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