Accidente en Ruta 215 y Alberti

Un siniestro entre un auto y una moto tuvo lugar a pocos metros del Polo de Seguridad.

En las primeras horas de la tarde de este martes 9, se produjo un nuevo siniestro vial en la ruta 215, dentro de nuestra Ciudad. Esta vez, el hecho se dio en la intersección con calle Alberti, a tan solo unos pocos metros del Polo de Seguridad local.

Por hechos que aun se tratan de establecer, impactaron un Fiat 500 con una moto de cilindrada 110cc y si bien hubo daños materiales, al parecer no hubo que lamentar lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron personal policial de la Comisaría y Fuerza Barrial de Aproximación junto a personal de salud del Hospital Municipal.

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