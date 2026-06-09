El secretario de Gobierno cuestionó a la oposición por “poner trabas” a la gestión y sostuvo que la actualización del 12,3% en las tasas responde a una interpretación legal de la ordenanza vigente.

El secretario de Gobierno local, Gustavo Ríos, defendió la aplicación del incremento del 12,3% en las tasas municipales y sostuvo que la medida se ajusta a una interpretación válida de la ordenanza fiscal vigente. Además, cuestionó el accionar de los bloques opositores en el Concejo Deliberante y aseguró que muchas de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo son rechazadas por razones políticas.

Durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio), Ríos explicó que el debate gira en torno a la interpretación del artículo que regula las revisiones tarifarias. “Nosotros preferíamos que cualquier aumento de tasas fuera aprobado por el Concejo. Por eso Fernando (Raitelli) mandó el proyecto de ordenanza que le permitía aumentar hasta el 15%, pero tampoco aprobaron eso”, señaló.

El funcionario recordó que el Ejecutivo había solicitado originalmente mecanismos automáticos de actualización vinculados a la inflación y a los aumentos salariales municipales, pero afirmó que esos artículos fueron eliminados por la oposición durante el tratamiento de la ordenanza fiscal e impositiva.

Respecto del aumento aplicado desde junio, Ríos aseguró que la decisión fue consultada previamente y que se encuentra respaldada por fundamentos técnicos y jurídicos. “Para nosotros ya pasó el primer trimestre y eso nos faculta a hacer una revisión porque se cumplen dos presupuestos de la ordenanza: que pase el primer trimestre y que se supere el 10%”, argumentó.

En ese sentido, reconoció que existen interpretaciones diferentes sobre el texto aprobado por el Concejo. “Es una cuestión muy finita y de interpretación legal. Por eso existen los jueces: porque una parte interpreta la norma de una manera y la otra parte de otra”, sostuvo.

“LA DEMANDA EN SALUD AUMENTA Y LA INVERSIÓN ES CONSTANTE”

Ríos también defendió la necesidad de actualizar los ingresos municipales para afrontar el incremento de los costos operativos y el crecimiento de la demanda en distintas áreas, especialmente en salud.

“Cada vez hay menos gente con obra social. ¿Dónde se atiende? En el Hospital Municipal. La demanda sigue en aumento y la inversión que se hace en salud sigue incrementándose de manera mensual y constante”, afirmó.

Asimismo, vinculó esa situación con políticas implementadas por el Gobierno nacional. “Se acaba el programa Remediar, dejan de prestar cobertura a muchos sectores y esa gente termina recurriendo al sistema público. Nosotros tenemos que seguir brindando servicios”, expresó.

“ES NORMAL QUE LOS MUNICIPIOS GASTEN MÁS DE LO PREVISTO”

Durante la entrevista, el secretario de Gobierno también cargó contra la oposición por los reiterados rechazos a proyectos enviados por el Ejecutivo. “Tenemos diálogo con todos los sectores, pero después priorizan su posición política para que a Fernando le vaya mal y terminan perjudicando a la gente de Brandsen”, manifestó.

En otro tramo de la conversación, se refirió a la discusión sobre los excesos presupuestarios y sostuvo que se trata de una cuestión administrativa habitual en los municipios bonaerenses. “Es normal que los municipios gasten más de lo previsto y que el Concejo Deliberante convalide esos excesos. Lo que pasa es que hoy es tema de debate público por la composición política del Concejo”, indicó.

Finalmente, Ríos destacó la importancia del diálogo institucional pese a las diferencias políticas y valoró el rol de los medios de comunicación locales en la antesala del Día del Periodista, celebrado el domingo pasado.

“El periodismo es el reflejo de nuestra sociedad. Tiene gente valiosa y también tiene sus problemas, como cualquier actividad. Lo importante es que se mantengan todos los canales de discusión, de diálogo y de información”, concluyó.

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