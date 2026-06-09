San Vicente: más de 240 personas firmaron las escrituras de su vivienda

Tras años de espera, cientos de vecinos dieron un paso fundamental para consolidar la titularidad de sus hogares.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, participó de una nueva jornada de firma de escrituras de regularización dominial destinada a familias de distintos barrios del distrito, que busca garantizar la seguridad jurídica sobre sus viviendas y brindar mayor tranquilidad a quienes durante años esperaron acceder a este derecho.

La actividad se desarrolló en el Salón Gaetani, en el marco de las políticas impulsadas juntamente con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los organismos competentes en materia habitacional, con el objetivo de seguir ampliando derechos y fortaleciendo el arraigo de las familias sanvicentinas.

Los dos actos de firmas estuvieron a cargo de Karina Siri, escribana directora, así como también por las escribanas Mariel Ibarra, María Pía Figueroa y Milena Vera. Acompañaron también personal del Instituto Provincial de la Vivienda.

En primer término, 95 personas del Barrio El Tanque firmaron las escrituras de regularización dominial de sus viviendas, culminando un proceso esperado por más de tres décadas. Luego, 147 personas de distintos barrios de San Vicente avanzaron en el mismo trámite, acercándose a la obtención definitiva de la escritura de sus hogares.

Durante el encuentro, Mantegazza dialogó con los vecinos y destacó la importancia de continuar trabajando para garantizar el acceso a la vivienda y la seguridad jurídica. “Un hogar es el lugar donde una familia construye su historia y proyecta su futuro”, expresó el jefe comunal, remarcando el valor social que representa la escritura para cada familia.

La regularización dominial permite a los propietarios contar con la documentación que acredita legalmente la titularidad de sus viviendas, otorgando mayor protección patrimonial y facilitando el acceso a otros derechos y beneficios.

Desde aquel municipio destacaron que estas acciones “forman parte de una política pública sostenida que busca acompañar a las familias, reconocer el esfuerzo de quienes eligieron construir su vida en San Vicente y seguir transformando realidades a través de herramientas concretas que mejoran la calidad de vida de la comunidad”.

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