La oposición cuestionó el aumento de tasas y denunció irregularidades en su aplicación

Concejales de la UCR y de La Libertad Avanza coincidieron en rechazar el incremento del 12,3% aplicado por el Ejecutivo municipal. Hablaron Graciela Neira, Adolfo Wallasch y Jonathan Roldán, quienes sostuvieron que la medida no se ajusta a lo establecido en la ordenanza vigente.

Neira, Wallasch y Roldán.

La decisión del Departamento Ejecutivo de aplicar un aumento del 12,3% en las tasas municipales generó fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores de la oposición. La presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Graciela Neira, el referente de La Libertad Avanza, Adolfo Wallasch y su presidente de bloque Jonathan Roldán, coincidieron en señalar que el incremento no respeta los términos establecidos en la ordenanza fiscal vigente y reclamaron explicaciones oficiales.

NEIRA: “NO ESTÁBAMOS EN CONOCIMIENTO DEL AUMENTO”

Neira explicó que los vecinos comenzaron a recibir las nuevas boletas con el incremento durante los primeros días de junio y aseguró que el bloque radical no tenía conocimiento previo de la medida. “La realidad es que los concejales de la UCR no estábamos en conocimiento de la intención del Ejecutivo de aplicar ese aumento”, afirmó.

La edil recordó que semanas atrás el Ejecutivo había impulsado un proyecto para incrementar las tasas en un 15%, iniciativa que fue rechazada por la mayoría del Concejo Deliberante. Según detalló, el artículo 80 bis de la ordenanza fiscal autoriza revisiones trimestrales cuando la inflación supere el 10%, aunque sostuvo que esa condición no se cumplió durante el primer trimestre del año.

“Como la revisión es trimestral, si tomamos enero, febrero y marzo, el índice de inflación fue del 9,6%. Conclusión: no superó el 10%, de manera que no admite un ajuste”, explicó.

Además, cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado para implementar el aumento y señaló que “para que una norma tenga validez legal, primeramente, debe publicarse en el Boletín Oficial, cosa que no ha sucedido”.

Neira también puso el foco en el impacto acumulado de los incrementos. “Este ajuste del 12,3% se acumula con el 10% inicial, dando un total del 23,53%. Nos preguntamos si estamos pagando unas tasas con un aumento del 23,53% cuando la inflación al mes de abril es del 12,3%”, expresó.

WALLASCH: “LO MÁS LLAMATIVO ES LA FALTA DE APEGO A LAS NORMAS”

Por su parte, el exconcejal y referente de La Libertad Avanza, Adolfo Wallasch, sostuvo que la aplicación del incremento contradice el espíritu con el que fue redactado el artículo 80 bis. “Claramente los aumentos de la tasa le están ganando a la inflación. Eso es un hecho objetivo e irrefutable”, aseguró.

Wallasch recordó que la norma otorgó al Ejecutivo una facultad inédita para actualizar tributos en función de la inflación, pero entendió que la herramienta fue mal utilizada. “La idea era que, superado el 10% que se dio como adelantado, se empiecen a ajustar las tasas por inflación. Acá no se cumplió con la temporalidad porque el segundo trimestre es abril, mayo y junio”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la principal preocupación radica en el respeto de las normas institucionales. “Lo más llamativo es la falta de apego a las normas. Ya hubo un intento de aumentar las tasas que no prosperó y ahora, basándose en una interpretación muy forzada, se generó esto que desde mi modesto punto de vista es absolutamente ilegal”, manifestó.

ROLDÁN: “ES UNA FALTA DE RESPETO HACIA LA SOCIEDAD”

En la misma línea se expresó el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Jonathan Roldán, quien aseguró que el aumento “es una falta de respeto hacia la sociedad” y defendió la redacción original del artículo 80 bis. “Lo que queríamos era darle un poco de previsibilidad a los valores que se iban a cobrar desde enero hasta diciembre para que el comerciante y el ciudadano de Brandsen sepan lo que iban a pagar. Ese fue el espíritu del artículo”, indicó.

Roldán sostuvo que el Ejecutivo no respetó la ordenanza vigente y afirmó que la actualización debió analizarse recién al finalizar el segundo trimestre. “No se cumplió para nada la ordenanza. Dicen que ponemos palos en la rueda, pero tampoco se puede hacer lo que uno quiere. Hay que apegarse un poquito a las leyes y a las ordenanzas que nosotros trabajamos e implementamos”, señaló.

Finalmente, el concejal libertario remarcó que “tendría que haber sido el mes que viene el aumento y la revisión, y aparte tendría que pasar por el Concejo Deliberante, como dice el artículo, y no pasó”.

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