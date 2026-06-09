Asegura que los residuos se acumulan en viviendas y veredas, y cuestionó la falta de respuestas por parte del Municipio. El reclamo se centra en la zona de Gutemberg y Pasteur.

Adriana es una vecina del barrio La Dolly II expresó ante InfoBrandsen su malestar por la falta de recolección de residuos en el sector donde reside, al asegurar que el camión recolector no pasa desde hace casi dos semanas por Gutemberg y Pasteur.

A través de un mensaje dirigido a las autoridades y a la comunidad, la mujer sostuvo que ya agotó distintas instancias de reclamo sin obtener respuestas favorables. “Hoy día ya van a ser 12 días que no pasa el camión de recolección por acá. Hay tachos colmados de basura y, como yo, los que no tenemos tacho estamos acumulando bolsas y bolsas, en mi caso en un galponcito”, manifestó.

La vecina indicó que realizó llamados telefónicos al Municipio y también se acercó personalmente para efectuar el reclamo, aunque aseguró que hasta el momento la situación no se resolvió. “Antes de llegar a esto gasté todos los recursos: llamé al Municipio, fui hasta allá y nada”, expresó.

Asimismo, Adriana describió las dificultades que genera la acumulación de residuos y la preocupación de los habitantes por la presencia de perros que rompen las bolsas depositadas en la vía pública. “Estoy en la espera día a día de que los perros no se hagan un festín con la basura de los vecinos, que muchos no vienen durante días”, señaló.

Y contó que algunos vecinos optaron por llevarla a otros barrios “para dejarlas en algún tacho para que se la lleven. Es injusto y desagradable”. La mujer también remarcó el contraste con otros sectores del barrio, donde, según le informaron comerciantes de la zona, la recolección se realiza con normalidad. “Me contaron las chicas del almacén de Curie y Pasteur que por ahí pasan día a día”, afirmó.

Finalmente, dejó en claro su cansancio ante la falta de soluciones. “Ya no sé qué hacer. Cuando vean una loca dejando bolsas de basura en la puerta del Municipio voy a ser yo. Estoy cansada del abandono que tenemos”, concluyó.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp