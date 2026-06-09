La apoderada del barrio, Alejandra Santamaría, defendió la legalidad del emprendimiento y cuestionó las demoras en el tratamiento de los expedientes.

La apoderada de Malvinas II, Alejandra Santamaría, se refirió a la situación administrativa del barrio, al tratamiento de los expedientes en el Concejo Deliberante y a las tierras que deben ser cedidas al Municipio para completar el proceso de aprobación definitiva del emprendimiento.

Durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio), Santamaría remarcó que Malvinas II no es un proyecto reciente, sino un desarrollo que comenzó hace más de dos décadas. “Malvinas II no es un emprendimiento nuevo. Son dos barrios, Malvinas I y Malvinas II, que se iniciaron hace 24 años. En el caso de Malvinas II hay prácticamente 160 familias instaladas, muchas de ellas viviendo de manera permanente”, explicó.

La representante del barrio rechazó algunas versiones que circularon en torno a la entrega de tierras y recordó que en 2013 el Municipio aceptó las cesiones previstas mediante una ordenanza. Según detalló, posteriormente se produjeron modificaciones en los criterios de ordenamiento urbano que derivaron en nuevos requerimientos para avanzar con la factibilidad definitiva del proyecto.

“Durante 24 años muchísimas veces se cambiaron las reglas de juego y a todo hemos accedido. Cada modificación y cada requisito para obtener la aprobación definitiva fueron cumplidos”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con las tierras que deben ser cedidas al Municipio. Sobre este aspecto, Santamaría afirmó que la legislación provincial es clara y establece que los terrenos deben provenir del propio emprendimiento.

“La ley establece que las tierras a ceder deben provenir del propio proyecto urbanístico. La obligación consiste en ceder parte de las tierras que integran el emprendimiento, no salir a comprar otros campos”, señaló.

Asimismo, negó que las parcelas ofrecidas presenten problemas de inundabilidad. “Las tierras a ceder no son inundables, están sobre la cota de inundación. Esto no lo digo yo, hay una certificación de aptitud hidráulica que así lo acredita”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el expediente cuenta con las aprobaciones técnicas correspondientes. “Todo lo vinculado a hidráulica está resuelto porque de otra manera no hubiéramos obtenido la aprobación hidráulica”, aseguró.

Santamaría también expresó su preocupación por la falta de respuestas institucionales y por las demoras en el tratamiento de los expedientes actualmente en estudio. Según indicó, vecinos y representantes del barrio han presentado notas y solicitado reuniones con los distintos bloques del Concejo Deliberante sin obtener respuestas concretas.

“No sabemos qué falta, no sabemos qué quieren. Presentamos notas, pedimos reuniones y no hemos recibido observaciones ni respuestas que nos permitan avanzar”, manifestó.

Además, defendió la situación de los compradores de lotes y aclaró que las operaciones se realizaron conforme a la normativa vigente. “Teníamos la prefactibilidad y la ley autoriza a vender con la prefactibilidad. No estamos fuera de la ley, estamos absolutamente dentro de la ley”, remarcó.

Finalmente, la apoderada insistió en que la solución debería llegar a partir de la aplicación estricta de la normativa provincial. “Las tierras que pueden cederse son las que forman parte del emprendimiento. Este es el punto. La ley es muy clara y no deja margen de interpretación. La verdad es que no entiendo por qué todavía seguimos dando vueltas sobre este tema”, concluyó.

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