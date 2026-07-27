La militancia peronista rindió homenaje a Evita en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad y recordó al exministro provincial con el descubrimiento de una placa conmemorativa.

El Partido Justicialista de Brandsen llevó adelante un emotivo acto para conmemorar el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón y recordar al dirigente Alejandro Arlía al cumplirse diez años de su fallecimiento.

La jornada reunió a dirigentes, militantes y vecinos en el monolito de Sáenz Peña y Mitre, donde se destacó la figura de Evita como símbolo de la justicia social, la solidaridad y el compromiso con los sectores más vulnerables. Durante el encuentro se remarcó que su legado continúa vigente en la memoria colectiva y en la militancia peronista.

En el mismo marco, se realizó un reconocimiento a Alejandro Arlía, quien fue dos veces presidente del Partido Justicialista local, ocupó distintos cargos como ministro de la provincia de Buenos Aires y tuvo una activa participación en Brandsen. “Un militante comprometido y protagonista de una parte importante de la historia política de nuestra Ciudad”, destacaron desde la unidad básica local.

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Como parte del homenaje, se descubrió una placa conmemorativa en su memoria, en reconocimiento “a su trayectoria política, su compromiso con la comunidad y el aporte realizado al crecimiento de Brandsen”; haciendo alusión a las obras y proyectos que se concretaron mediante su influencia en aquel período.

El presidente del PJ Brandsen, Gastón Arias, en destacó la importancia de mantener viva la memoria de ambos referentes, en especial a Arlía. “Los Peronistas que no olvidamos y somos agradecidos lo vamos a homenajear como él se merece”, había manifestado días antes en referencia al proyecto trunco de darle su nombre al playón del barrio Los Pinos. “Siempre presente en mis recuerdos y siempre agradecido”, destacó a inicios de mes, cuando lo recordó en su cumpleaños.

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