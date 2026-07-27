Comenzó una nueva edición del curso de Gestión Operativa y Financiera con Excel 

Organizado por la Subsecretaría de Educación y dictado por el profesor Martín Aboaf, el taller incluye una introducción al uso de Inteligencia Artificial aplicada.

A través de la Subsecretaría de Educación, la Municipalidad dio iicio a una nueva edición del curso gratuito de Gestión Operativa y Financiera con Excel, una propuesta de capacitación destinada a brindar herramientas prácticas para el ámbito laboral y la gestión de emprendimientos.

El curso, a cargo del profesor Martín Aboaf, se desarrolla de manera virtual e incorpora una introducción a la Inteligencia Artificial aplicada al uso de Excel, con contenidos orientados a fortalecer habilidades y ampliar conocimientos.

“Con esta propuesta, el Municipio continúa impulsando espacios de formación que acercan nuevas herramientas y oportunidades de capacitación a la comunidad”, destacaron desde la Comuna.

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