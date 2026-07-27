La feria itinerante de las colectividades fue la gran atracción de la Ciudad en esta primera semana de vacaciones de invierno.

Durante el fin de semana, la Plaza Brandsen fue escenario de una nueva edición de la Feria Sabores del Mundo, que reunió gastronomía, artesanías, juegos y espectáculos para toda la familia en el marco de las actividades de Vacaciones de Invierno. Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes también recorrieron los puestos gastronómicos y de emprendedores, compartiendo un espacio de encuentro con comidas típicas de distintos países, artesanías y propuestas recreativas.

Una numerosa cantidad de personas se acercó para recorrer y degustar platos y bebidas típicas de los diferentes países y provincias, además de conocer las distintas propuestas de los distintos feriantes; los cuales incluyeron artesanías, bijouterie, perfumes, vivero e indumentaria, entre otros.

La programación artística comenzó el viernes 24 de julio con la presentación de La Deskokada, que dio inicio a las propuestas musicales del fin de semana. El sábado 25 de julio, el público disfrutó del show de danzas tradicionales de la Colectividad Española de Berisso y, por la noche, del espectáculo de Reina Madre, tributo a Queen. El domingo 26 de julio, la feria cerró con el show de danzas tradicionales de la Colectividad Portuguesa de Berisso y la presentación de Mundo Arlequín, un espectáculo infantil pensado para los más chicos.

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