Juan Manuel López: «El Foro de Seguridad es necesario y puede volver a funcionar» 

El presidente de la Cámara de Comercio sostuvo que el espacio institucional debe recuperar protagonismo y convocar a personas comprometidas para fortalecer el control y la articulación de las políticas de seguridad locales.

La creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en Brandsen motivó una reunión entre representantes de la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, los Bomberos Voluntarios y el secretario de Seguridad del Municipio, José González. El encuentro tuvo como finalidad acercar una serie de propuestas orientadas a fortalecer la prevención del delito y mejorar la coordinación entre las instituciones y el Estado.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio) el presidente de la Cámara, Juan Manuel López, explicó que la iniciativa surgió luego de varios episodios que generaron inquietud en distintos sectores de la comunidad. «Lo convocamos después de una serie de hechos delictivos de abigeato que tenían preocupados a los muchachos de la Sociedad Rural y también por la serie de delitos comerciales que fueron de público conocimiento», señaló.

Durante el encuentro, las instituciones entregaron un documento con distintas ideas surgidas del intercambio con entidades de localidades vecinas. López aclaró que no se trata de un proyecto definitivo, sino de una propuesta inicial que buscará transformarse en un plan de trabajo concreto.

«Le presentamos una serie de ideas que recogimos de localidades vecinas. Hablábamos de conformar una red de comunicación y de cambiar la tecnología en las comunicaciones para asegurar una comunicación efectiva y eficiente», explicó. Según indicó, el próximo paso será profundizar esas iniciativas con el asesoramiento de especialistas en seguridad para volver a reunirse con las autoridades municipales en el corto plazo.

López remarcó que la intención de las instituciones no es asumir responsabilidades que corresponden al Estado, sino aportar herramientas que contribuyan a reducir los delitos antes de que ocurran.«No pretendemos ocupar el rol del Estado, mucho menos en materia de seguridad. Lo único que tratamos de hacer es que estos casos no ocurran directamente. Pensamos en sistemas de comunicación, sistemas disuasivos y preventivos», afirmó.

El entrevistado sostuvo que hubo una buena recepción de las propuestas y predisposición para continuar trabajando de manera conjunta. «La respuesta fue positiva. Entendió que lo que estamos queriendo hacer es colaborar desde nuestro lugar y acordamos volver a reunirnos en el corto plazo con algunas de estas ideas un poco más desarrolladas», expresó.

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EL ROL DEL FORO DE SEGURIDAD

Consultado sobre los problemas detectados, López consideró cuál es uno de los puntos más débiles del sistema de prevención: «Creemos que el principal problema es de comunicación. Hay una cuestión que tiene que ver con la obsolescencia tecnológica de las comunicaciones y hay que cambiarlo», sostuvo.

En ese sentido, señaló que desde la Cámara también ofrecieron colaborar para fortalecer el sistema de monitoreo municipal, aunque siempre desde el rol institucional que representa a los comerciantes.

Durante la entrevista también se abordó la situación del Foro Municipal de Seguridad. López confirmó que la Cámara integra ese espacio, aunque actualmente no participa de manera activa, y consideró necesario que el organismo recupere protagonismo: «Creemos que es necesario y que puede funcionar. En su momento funcionó con una buena gestión y entendemos que, con personas comprometidas, debiera volver a cumplir ese rol».

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