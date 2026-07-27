El concejal de La Libertad Avanza respondió a las críticas de Sergio González y defendió el trabajo de su bloque en el HCD.

El concejal de La Libertad Avanza, Miguel Sotelo, respondió a las declaraciones del edil de Fuerza Patria, Sergio González, quien había cuestionado su desempeño dentro del Honorable Concejo Deliberante (HCD), particularmente por su participación en las reuniones de comisión y su actividad periodística.

Durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio 90.7), Sotelo aseguró que las críticas del oficialismo, lejos de perjudicarlo, confirman su presencia en el trabajo legislativo: «Eso demuestra que nosotros, por lo menos, estamos en las comisiones. Hay algunos otros que no van directamente; entonces tampoco pueden hablar y tratar muchos temas», afirmó.

En ese sentido, consideró que sería positivo que desde la Presidencia del Concejo Deliberante se publique el registro de asistencia de los concejales a las comisiones para despejar cualquier tipo de duda sobre la participación de cada bloque.

EL TRABAJO EN COMISIÓN

Consultado sobre el ambiente de trabajo entre los distintos espacios políticos, Sotelo remarcó que existe un acuerdo implícito para preservar la confidencialidad de los debates que se desarrollan antes de las sesiones.

«Desde el principio se dijo que lo que se trata en comisión queda en comisión, porque tiene que ver con ese diálogo que hacemos entre concejales para buscar acuerdos y que los proyectos puedan salir. Los que tenemos palabra cumplimos con eso; el que no tiene palabra comunica lo que pasa allí», sostuvo.

Además, opinó que algunas críticas responden a su activa participación a través de sus programas de radio y televisión: «Creo que a algunos les molesta que uno pueda comunicar y tener una voz independiente, con una visión política, pero independiente financieramente. Nosotros no recibimos absolutamente ninguna pauta de ningún gobierno», expresó.

«NOS VOTARON PARA CONTROLAR»

Sotelo también rechazó la idea de que La Libertad Avanza ejerza una «auditoría permanente» sobre el Departamento Ejecutivo, tal como había señalado González, y sostuvo que esa es precisamente la función que la ciudadanía les asignó desde la oposición.

«Es una auditoría continua al Ejecutivo porque para eso nos votaron. Si la ciudadanía hubiera querido que el intendente tuviera mayoría absoluta para hacer sin control lo que quisiera, no nos hubiera votado a nosotros. Nos eligieron justamente para controlar y cuestionar la acción del Ejecutivo desde el Concejo Deliberante», manifestó.

LA DINÁMICA DEL CONCEJO

Respecto del funcionamiento del recinto, el edil negó estar enfrentado con la Presidencia del cuerpo, aunque reconoció diferencias en la forma de conducir los debates. «El presidente tiene todo el derecho a actuar como crea que tiene que actuar. Lo que yo trataría de tener es un criterio mucho más parejo para todos los concejales, la misma vara y el mismo tiempo para cada uno», señaló.

Finalmente, Sotelo insistió en que el rol de la oposición debe ser ejercer un control permanente sobre la gestión municipal y sostuvo que será la ciudadanía la encargada de evaluar tanto el trabajo del Ejecutivo como el de los concejales. «La ciudadanía sabe quién es quién. Es la que termina juzgando con su voto si las cosas se hicieron bien o no», concluyó.

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