En la noche del sábado, la pupila de Látigo Coggi se impuso en el sexto asalto frente a Erika Aramayo.

Milagros “La Maldita” Ramírez (4-0-0, 4 KO) hizo su cuarta presentación en el boxeo rentado y demostró una vez más porqué es una de las apariciones más rutilantes dentro del pugilismo. La radicada en Brandsen, se quedó con el triunfo por KO técnico en el sexto y último round ante Erika Aramayo (2-6-0). El combate, por la categoría Súpergallo, tuvo lugar en la FAB y contó con el arbitraje de Daniel Sánchez.

Ramírez dominó desde el principio, asumiendo el compromiso de tomar la iniciativa y con mejor calidad y variedad de golpes ganó sin dejar dudas. Aramayo con valentía hizo lo que pudo, se logró plantar y meter alguna contra, pero sufrió el boxeo de la Maldita casi hasta el último campanazo.

Justamente, a poco de finalizar el combate, la salteña sufriría dos caídas sin poder seguir en pelea. La paciencia estuvo del lado de Ramírez, que a partir de ahí fue construyendo lo que sería su cuarto triunfo en el campo rentado, contando además con el tricampeón del mundo Juan Martín “Látigo” Coggi en su rincón.



Milagros acumuló su cuarto triunfo consecutivo y los cuatro por KO, en igual cantidad de combates como profesional, en lo que fue su tercera presentación de la actual temporada. Por su lado, la salteña sumó su sexta pelea en el 2026, luego de retomar la actividad en febrero de este año, tras lo que había sido su último combate en marzo del 2023.



Fuente y fotos: TyC Sports

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