Cine de Vacaciones de invierno en Cultura: las entradas se agotan rápidamente

La demanda superó ampliamente las expectativas y tan solo queda una función para este programa ideado para el receso invernal.

Está culminando el ciclo Cine Cultura, propuesta pensada para que chicos y grandes disfruten de las vacaciones de invierno con funciones gratuitas en la Sala de Cultura.

La iniciativa está orientada principalmente a niños, adolescentes y familias, con una variada cartelera que reúne películas de animación, aventuras, comedia y terror, ofreciendo alternativas para diferentes edades a lo largo de cada jornada.

Las funciones son con entrada libre y gratuita. Los tickets deben retirarse el mismo día de la proyección, a partir de las 8 de la mañana en la boletería de la Sala de Cultura, y se entregan hasta agotar la capacidad del espacio. Además, durante cada función hay servicio de buffet.

El cupo limitado es uno de los problemas que manifestaron varios vecinos, quienes muchas veces se volvieron con las manos vacías. Sin embargo desde Cultura aclararon que lo que sucede es que la demanda superó toda expecativa, por lo que es lógico que no puedan satisfacer a todos los que se acercan; entienden la bronca pero no hay animosidad ni excepciones a la hora de entregar las entradas.

La programación prevista es la siguiente:

Lunes 20: 14:00, Lilo y Stitch; 16:30, Zootopia 2; 19:00, Super Mario Galaxy; y 21:30, El Diablo Viste a la Moda 2.

Martes 21: 14:00, Hoppers; 16:30, Sonic 3; 19:00, Toy Story 5; y 21:30, Teléfono Negro 2 .

. Miércoles 22: 14:00, Goat; 16:30, Zootopia 2; 19:00, Toy Story 5; y 21:30, Scary Movie 6.

Viernes 24: 14:00, Super Mario Galaxy; 16:30, Toy Story 5; 19:00, Homo Argentum; y 21:00, La Posesión de la Momia.

Lunes 27: 14:00, Sonic 3; 16:30, Lilo y Stich; 19:00, Greenland 2; 21:30, Michael.

Martes 28: 14:00, GOAT; 16:30, Super Mario Galaxy; 19:00, Toy Story 5; 21:30, Scary Movie. (Se realizarán todas las funciones pero las entradas ya fueron agotadas) .

. Miércoles 29: 14:00, Hoopers; 16:30, Toy Story 5; 19:00, Zootopia; 21:30, Haz que regrese.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp