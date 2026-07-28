Robaron una garrafa de una vivienda en el barrio República

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes mientras la casa estaba vacía. El propietario radicó la denuncia en la Estación de Policía Comunal.



La inseguridad volvió a golpear en la Ciudad. En este caso, el hecho tuvo lugar en la tarde de este lunes, cuando una persona ingresó a una vivienda de calle 8, entre Pintos y 115 -barrio República y robó una garrafa de 10 kilos.

El hecho ocurrió mientras no había nadie en la casa, entre las 17 y las 20.30. Por lo que el propietario recién pudo percatarse de lo sucedido cuando regresó a su hogar. “Agradezco a Dios que mi hija no se encontraba en el domicilio; no se qué hubiera pasado”, expresó el damnificado en una publicación en donde se ve como el ladrón ingresa a su casa.

El daminificado hizo la denuncia en la Estación de Policía Comunal y se está investigando el hecho.

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