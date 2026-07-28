Desde hace dos semanas los trabajos permanecen prácticamente paralizados. Solo un sereno continúa realizando tareas menores mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

La construcción de la escuela del barrio República sobre calle 119 y 14 atraviesa un momento de incertidumbre. Desde hace aproximadamente dos semanas, la obra se encuentra prácticamente paralizada y, hasta el momento, no existe una comunicación oficial que explique los motivos de la interrupción de los trabajos.

De acuerdo con la información relevada, la actividad se detuvo tras una reunión mantenida entre los responsables de la empresa constructora, una vez finalizado el receso por el Mundial. Desde entonces, el movimiento en el predio es prácticamente nulo.

Actualmente, solo una persona permanece en el lugar. Se trata del sereno de la obra, quien durante las noches cumple con las tareas de vigilancia y, desde esta semana, también fue asignado a realizar trabajos de albañilería durante el día. La tarea encomendada consiste en continuar con la colocación de las baldosas del patio, una labor que avanza lentamente al ser ejecutada por un único trabajador.

Según pudo observarse en el lugar, la empresa mantiene sus herramientas, materiales y equipos dentro del predio, lo que indicaría que no hubo un retiro definitivo de la obra. Sin embargo, la ausencia del resto del personal alimenta las dudas sobre la continuidad del proyecto.

Por el momento, no está claro si la paralización responde a una decisión empresarial, a una renuncia masiva de trabajadores o a otra situación vinculada con la ejecución de la obra.

Mientras tanto, vecinos del barrio siguen con preocupación la evolución de un establecimiento educativo esperado desde hace tiempo, a la espera de precisiones sobre cuándo se retomarán los trabajos y cuál será el futuro de una obra considerada fundamental para la comunidad.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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