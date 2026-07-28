La institución presentó el lunes un letrero luminoso de 14 metros de largo por 1,5 metros de alto en la esquina de su sede social.

El Club Atlético y Progreso dio un nuevo paso en su proceso de modernización e inauguró una cartelera LED de grandes dimensiones en el frente del Gimnasio Romelio Ortega sobre calle Alberti, una obra que busca embellecer el edificio y reforzar la identidad de la institución.

El mismo había sido anunciado informalmente a este Medio hace algunas semanas por parte de Norberto Mulder, presidente de la institución; una estructura mide 14 metros de largo por 1,5 metros de alto. Un hito importantísimo de cara al 59° Aniversario del club.

La instalación del letrero se hizo en la jornada de ayer, quedando totalmente funcional al atardecer, estrenándose ante la mirada de dirigentes e hinchas del Rojiverde, que se acercaron a ver la novedad, la cual cuenta con cerca de 8000 luces LED.

MÁS OBRAS

En ese sentido, adelantó que la institución se encuentra preparando nuevos anuncios: «Creo que vamos a dar un paso histórico desde lo institucional, que va a dejar al club en un lugar muy importante. Este cartel es un pasito más», anticipó en el programa Una Buena Mañana (Estación Radio).

Entre las próximas obras, Mulder señaló que mantienen conversaciones con el Municipio para construir un estacionamiento a 45 grados sobre el sector donde se encuentra el gimnasio.

La inauguración de la cartelera se produjo pocos días después de que uno de los muros del club fuera vandalizado con pintadas. «La verdad que genera impotencia porque uno trabaja para dejar todo lindo. Nosotros ese mismo día lo volvimos a pintar porque hoy venía el cartel y queríamos que estuviera todo en condiciones», indicó.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para cuidar las instalaciones: «Que la gente no se la agarre con el club. Acá juntamos peso por peso para poder lograr que esté lindo. Cuidémoslo entre todos», concluyó.

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