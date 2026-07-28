El presidente de la Unión Vecinal Infanta Isabel habló de la reunión del intendente con vecinos por la depuradora. Valoró el diálogo, pero «el tema más importante es que se pongan a trabajar».

Diego Zabala firmando el petitorio semanas atrás.

El presidente de la Unión Vecinal Infanta Isabel, Diego Zabala, analizó en Grassi.com (Estación Radio) la reunión realizada días atrás entre vecinos y el intendente Fernando Raitelli. La misma dejó distintas interpretaciones y aseguró que el objetivo principal de los vecinos era lograr que el intendente escuchara personalmente los reclamos, aunque a muchos les hizo ruido su desenlace: «En cuanto a la participación, el objetivo de la reunión se cumplió. Después, cómo terminó es otra cuestión», comenzó señalando.

Para Zabala, uno de los principales logros fue haber conseguido que el jefe comunal asistiera al barrio para dialogar personalmente con los vecinos: «Mi opinión es positiva en cuanto a que el intendente vino a dar la cara, como era el pedido de los vecinos y de los concejales». El entrevistado recordó además que, cuando comenzó a impulsarse un petitorio para reclamar respuestas, optó por proponer una instancia de diálogo antes que continuar con la recolección de firmas.

Consultado sobre las críticas que surgieron luego del encuentro, especialmente por las intervenciones de dirigentes políticos de la oposición, Zabala consideró que algunas intervenciones desviaron el eje principal de la convocatoria: «El derecho de preguntar lo tienen todos y todos tenemos que saber qué se hace. El tema capaz que no era el lugar ni la forma. Eso lo entiendo perfectamente».

Aun así, evitó cuestionar la presencia de concejales: «Por supuesto que tienen que venir al barrio. Yo no voto a un concejal para que esté sentado en una banca y no conozca la problemática que tengo».

Sobre el contenido de la reunión, Zabala explicó que el intendente detalló una serie de trabajos que ya comenzaron a ejecutarse para disminuir el impacto ambiental y sanitario que genera el estado actual de la planta: «Nos dijo que estaban desbarrando las piletas y reparando las bombas, con las cuales ya habían bajado el nivel del pozo mayor para generar un poco menos de olor. Yo tengo que creer en la palabra del intendente, porque si no me tendría que parar todos los días en la planta para ver qué están haciendo».

No obstante, remarcó que esas acciones representan apenas una solución transitoria: «Mínimamente precisamos que vuelva a funcionar algo».

Un momento de la reunión llevada a cabo el miércoles 22 en Infanta Isabel.

LA OBRA DEFINITIVA

Durante la entrevista también se refirió al proyecto de construcción de una nueva Planta Depuradora, una obra que los vecinos consideran indispensable para resolver definitivamente el problema.

Según explicó, durante la reunión el intendente informó que existe un proyecto aprobado y que sería incorporado al presupuesto del próximo año: «Después hay que seguir trabajando y lograr que tengamos una planta nueva, modelo, si Dios quiere, y que no nos afecte más».

EL PETITORIO QUEDÓ EN PAUSA

Respecto de la campaña de recolección de firmas que impulsaban los vecinos para exigir respuestas, Zabala confirmó que la iniciativa quedó momentáneamente suspendida. La decisión, explicó, responde a la necesidad de esperar y evaluar si efectivamente el Municipio cumple con los compromisos asumidos durante la reunión.

«No podemos seguir juntando firmas si ya me dicen que están trabajando. Ahora tenemos que ver cuál es el avance. Yo entiendo que por ahí es tarde, porque si se podía hacer ahora, también se podía haber hecho antes».

Finalmente, Zabala sostuvo que ahora comienza una nueva etapa, en la que los vecinos deberán seguir de cerca las tareas anunciadas por el Municipio. En ese sentido, coincidió en que será necesario verificar que las obras prometidas efectivamente se concreten y recordó que la comunidad viene reclamando soluciones desde hace años.

«Yo entiendo que el intendente se comprometió cuando hizo la campaña y cuando arrancó la gestión. Todos se comprometieron a solucionarlo. Por eso hoy todo se mezcla con la política. No sé si no se hizo porque no se pudo o porque no se quiso». Y cerró la entrevista con una frase que resume el sentimiento de gran parte de los vecinos del barrio: «No precisamos suerte. Precisamos gestiones».

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