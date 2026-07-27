La Municipalidad de Brandsen informa que a partir del jueves 30 y viernes 31 de julio se realizará la entrega de las chequeras correspondientes a los meses de agosto y septiembre del Boleto Estudiantil Superior Gratuito.

La entrega se llevará a cabo de 8:30 a 13:30 horas en la Oficina de Educación, ubicada en Sáenz Peña 676.

Las y los estudiantes beneficiarios deberán acercarse con la documentación correspondiente para retirar su chequera.

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