La jornada se llevará a cabo el 30 de julio desde las 9, en la sede del Club Defensores. La atención será por orden de llegada y se realizarán hasta 30 intervenciones entre perros y gatos.

La Secretaría de Salud del Municipio de San Vicente llevará adelante un nuevo Operativo Integral de Zoonosis el próximo miércoles 30 de julio, a partir de las 9, en las instalaciones de Defensores de Domselaar, ubicadas en la intersección de Sargento Cabral y Mendoza.

La atención será por orden de llegada y se otorgarán 30 turnos por jornada, con un cupo de 15 perros y 15 gatos. En caso de lluvia, el operativo será suspendido.

Desde la organización recordaron que los animales deben cumplir con ciertos requisitos para poder ser atendidos. Es indispensable que tengan 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno líquido. Además, los vecinos deberán llevar una manta y un paquete de rollos de papel de cocina.

En el caso de los gatos, deberán ser trasladados dentro de una bolsa de red, mientras que los perros deberán asistir con collar y correa. Si el animal es considerado potencialmente peligroso, también deberá llevar bozal. Asimismo, será obligatorio presentar el DNI del responsable, quien deberá acreditar domicilio en el distrito.

Durante la jornada también se recibirán donaciones de artículos de limpieza y alimento balanceado para perros, destinadas a colaborar con las tareas que realizan los proteccionistas locales.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse con el área de Zoonosis a los teléfonos 2224-481619 (Alejandro Korn) o 2224-448630 (San Vicente).

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