Este sábado en una actividad guiada, los vecinos podrán conocer historias de vida y comerciantes reconocidos en estos 150 años.

Desde la Comuna y el Museo y Archivo Histórico invitan a los vecinos a participar de una actividad cultural que tendrá lugar este sábado 1° a las 15. Bajo el lema «El Museo Sale a la Calle», se llevará a cabo un recorrido cultural por el cementerio local, sito en Av. Sáenz Peña 3108. En este caso, la iniciativa busca rendir un homenaje a aquellos comerciantes que dejaron huella en estos 150 años.

El recorrido ofrecerá una oportunidad única para conocer las historias detrás de estas personalidades, explorando sus contribuciones a la comunidad de Brandsen, conociendo también el patrimonio histórico y arquitectónico del cementerio.

Tal como lo dice su nombre, es una forma de acercar el museo a los vecinos, llevando la historia local fuera de sus paredes para hacerla palpable y accesible. Sin dudas, una cita ineludible para reconectar con las raíces y la identidad de nuestra Ciudad, en el marco de los sequiscentenario de la Ciudad.

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