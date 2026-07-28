Una lectora nos acerca su mirada sobre una condición del neurodesarrollo que afecta la atención y la impulsividad, pero que bien acompañada potencia la creatividad y las fortalezas de los más chicos.

El 28 de julio se conmemora el Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) en la Argentina. La fecha busca visibilizar esta condición del neurodesarrollo, promover el diagnóstico temprano y derribar mitos para mejorar la inclusión social, educativa y laboral.

Se manifiesta en la niñez y suele persistir en la juventud y adultez. Sus tres síntomas centrales son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, afectando el desempeño diario, escolar, social o laboral.

Con motivo de esta fecha, Mariel se comunicó con InfoBrandsen para referirse a la fecha incorporada al calendario provincial y nacional donde los edificios gubernamentales se tiñen de naranja para adherirse a la iniciativa.

El TDAH es una forma diferente de funcionar del cerebro. No es que el niño sea vago, tonto, ni poco inteligente. Es una condición que afecta la atención, el movimiento y el control de los impulsos, la motivación.

El niño puede distraerse fácilmente, moverse mucho, no copiar las tareas o tener problemas para organizar las cosas. Si no se detecta a tiempo, puede afectar su autoestima, su rendimiento en la escuela y hasta su seguridad. Como padres, detectar esto a tiempo puede cambiar mucho la vida de nuestros hijos.

Signos que nos deberían llamar la atención:

Se distrae con facilidad, aunque sea inteligente.

Parece que no escucha cuando le hablan.

Pierde u olvida cosas seguido (útiles, ropa, tareas).

Se mueve mucho, se levanta del asiento o no puede quedarse quieto.

Habla mucho, interrumpe o le cuesta esperar su turno.

En la escuela: le cuesta terminar las tareas, le va mal, aunque se esfuerza, o tiene problemas de conducta.

En casa: se frustra fácil, le cuesta seguir rutinas u organizar sus cosas.

Si alguno de estos síntomas te resuena, lo bueno es consultar con un profesional. Un profesional (neuropediatra, psiquiatra infantil o psicólogo) puede ayudar a confirmar si es TDAH.

Cuando se detecta temprano, el niño puede recibir apoyo: estrategias en la escuela y terapia. Esto ayuda a que no baje su autoestima y a que le vaya mejor en la escuela.

Además, el TDAH también trae cosas buenas. Muchas personas con TDAH son creativas, tienen mucha energía y se concentran mucho cuando algo les gusta. Con el apoyo correcto, esas fortalezas se potencian.

El 28 de julio es el Día de la Concientización sobre el TDAH. Es un buen momento para mirar a nuestros hijos con atención. Si algo de esto te suena familiar, no esperes. Consultar no es poner una etiqueta: es darle a tu hijo lasherramientas que necesita para que su vida no se construya sobre la frase “si me lo hubiesen diagnosticado antes…”.

Tus hijos merecen ser entendidos. Y vos, como padre o madre, merecés la tranquilidad de saber que los estás acompañando bien.

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