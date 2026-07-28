Este martes, luego de las 18, un Toyota Corolla Cross que iba por Paso, impactó una bicicleta a la altura de la intersección con Azcuénaga, dejando como saldo una persona herida, la cual fue trasladada al Hospital Municipal.



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Si bien las causas están tratando de establecerse, rápidamente acudió personal de Policía Comunal, Tránsito Municipal y SAME. La persona herida, habría ingresado al nosocomio con heridas leves. Tras el siniestro, el tránsito estuvo cortado por varios minutos.

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