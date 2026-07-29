El próximo sábado desde las 17, la Sala de Cultura Municipal será escenario de una propuesta que reunirá a distintas disciplinas artísticas y academias locales.

La danza volverá a ser protagonista en la Ciudad con la realización de la segunda edición de BAILARTE, un encuentro organizado por el Taller de Danzas Nativas Municipal que busca poner en valor el trabajo de artistas y espacios de formación locales.

Bajo el lema «Los caminos del arte de bailar», el evento se llevará a cabo el sábado 1° de agosto, a partir de las 17, en la Sala de Cultura Municipal de Brandsen -Av. Sáenz Peña-, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que reunirá diferentes estilos y expresiones artísticas sobre un mismo escenario.

La programación contará con la participación de Axe No Corpo, de Brenda Pace, con Samba no Pé; Abrecaminos, dirigido por Agostina Del Po, con una presentación de Jazz; Contemporáneo, con Kiara Drake y Ludmila Taus; El Palier, con Gimnasia Artística a cargo de la profesora Abril Dimenna; el Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen, con Folklore Tradicional y Estilizado; Natalí Urquiola, con Danza Urbana; el Taller Municipal de Majo Núñez, con Bachata; y el grupo de Fitness Dance del Taller Municipal de Adultos Mayores, también coordinado por la misma profesora.

Desde la organización destacaron que el objetivo del evento es generar un espacio de encuentro donde confluyan distintas disciplinas, promoviendo el intercambio artístico y fortaleciendo la cultura local a través de la danza.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse exclusivamente en la boletería de la Sala de Cultura Municipal, de lunes a viernes de 8 a 13, o por la tarde durante las funciones de cine.

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