El presidente del Comité de la UCR local se refirió a la Convención Provincial que se realizará el 8 de agosto en La Plata, con vistas a las elecciones de 2027.

El presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Brandsen, Daniel Cappelletti, brindó detalles en Grassi.com (Estación Radio) sobre la Convención Provincial de la UCR que se desarrollará el próximo 8 de agosto en el Club Atenas de La Plata, donde se reunirán representantes de los 135 distritos bonaerenses para poner en marcha una nueva etapa institucional del partido.

Si bien confirmó que no podrá asistir por cuestiones personales, explicó que Brandsen estará representado por las autoridades partidarias y los convencionales locales. “La titular, Mirta Sargiotti, seguramente va a estar y el suplente, Isaac Eduardo García, también va a estar presente”, señaló.

Cappelletti remarcó que el encuentro tendrá un carácter exclusivamente constitutivo y servirá para normalizar el funcionamiento institucional del radicalismo bonaerense. “Es una convención constitutiva. Estamos retomando el camino de la institucionalidad y constituyendo el máximo órgano provincial, que es la Convención”, afirmó.

En ese sentido, explicó que durante la jornada no se debatirán alianzas ni estrategias electorales, sino que se conformarán formalmente las autoridades de la Convención y se establecerá el mecanismo para futuras reuniones donde sí se definirán las políticas partidarias.

“ESTAMOS BUSCANDO CANDIDATOS PROPIOS”

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el futuro político de la UCR. Cappelletti aseguró que el partido atraviesa un proceso de reconstrucción con el objetivo de volver a tener protagonismo propio de cara a las elecciones de 2027. “Estamos buscando un candidato a gobernador propio, un candidato a presidente propio y recuperar nuestra identidad para volver a ser una fuerza de centro que saque a la gente de la crisis que estamos viviendo”, expresó.

Asimismo, destacó que uno de los principales reclamos de los comités del interior bonaerense fue recuperar participación en la toma de decisiones. “Todos los comités reclamaban participación porque cuando las decisiones se toman a la distancia es muy difícil aplicarlas en los pueblos. Por eso fueron invitados los 135 presidentes de comité a esta Convención”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de futuras alianzas electorales, Cappelletti consideró que los frentes políticos seguirán siendo una herramienta necesaria, aunque dejó en claro que el radicalismo no está dispuesto a ocupar un rol secundario. “Buscar un frente es casi imposible evitarlo, pero lo que sí no vamos a permitir es volver a ser vagón de cola de nadie. El radicalismo tiene muy claro qué es lo que quiere”, afirmó.

En ese marco, realizó una autocrítica sobre la experiencia de la coalición Cambiemos y reconoció que, si bien hubo avances durante aquellos años, el partido terminó perdiendo protagonismo. “Tenemos responsabilidad en lo bueno y en lo malo. Recuperamos presencia institucional, más intendentes y representación legislativa, pero el final no fue bueno porque terminamos siendo un vagón de cola y no pudimos expresar plenamente nuestras ideas”, manifestó.

Finalmente, Cappelletti sostuvo que el debate sobre el rumbo político del radicalismo llegará en los próximos meses, aunque insistió en que hoy la prioridad es fortalecer la estructura partidaria. “Estamos trabajando en la fortaleza propia del partido. Después, cuando llegue el momento del debate político, lo vamos a dar. Lo importante es que el radicalismo vuelva a ser protagonista con identidad propia”, concluyó.

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