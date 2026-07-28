Agenda cultural en Domselaar: títeres, cine y shows infantiles

Del miércoles 29 al domingo 2 de agosto, el Club Defensores y la Plaza Néstor Kirchner serán sede de espectáculos gratuitos para disfrutar en familia.

La Municipalidad de San Vicente, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, continúa desarrollando una amplia agenda de actividades gratuitas para que las familias disfruten de las vacaciones de invierno con propuestas recreativas, artísticas y culturales en distintos puntos del distrito.

El martes 28, desde las 16 horas, el Galpón de las Artes será escenario de la obra de títeres «Las Bestias Peludas» y del espectáculo «Música Andina para Jugar», una propuesta participativa para todas las edades. Además, a las 15 horas, se proyectará la película «Hoppers» en el Instituto Popular Buscaglia.

El miércoles 29, la programación continuará con una nueva función de «Las Bestias Peludas» y la presentación de «Payaso H» en el Club Defensores de Domselaar, desde las 16 horas. En tanto, a las 15 horas, la película «Hoppers» llegará al Centro Comunal de Alejandro Korn.

Actividades en Domselaar – Agenda Cultural

🎭 Cronograma de Actividades en Domselaar Disfrutá de los espectáculos infantiles y cine gratis en la localidad 16:00 hs Obra de títeres «Las Bestias Peludas» y «Payaso H» 📍 Club Defensores de Domselaar 15:00 hs Cine Infantil: «Hoppers» 📍 Club Defensores de Domselaar 16:00 hs «Catapulta, magia y humor» 📍 Plaza Néstor Kirchner

Por otra parte, el jueves 30, el Galpón de las Artes, ubicado en la Avenida Sarmiento 1000, recibirá a «Titirifeos» y «El Payaso Papa Frita», desde las 16 horas, mientras que el cine infantil con «Hoppers» se presentará a las 15 horas en el Club Defensores de Domselaar.

El viernes 31, desde las 13 horas, «Titirifeos» llegará al Museo Histórico 17 de Octubre Quinta San Vicente, mientras que a las 16 horas el Centro Comunal de Alejandro Korn recibirá los espectáculos «Música Andina para Jugar» y «Payasa Pira». Además, a las 15 horas se proyectará «Hoppers» en el Galpón de las Artes.

El sábado 1° de agosto, a las 16 horas, el Museo Histórico 17 de Octubre Quinta San Vicente presentará «Catapulta, magia y humor», mientras que en el Galpón de las Artes se podrá disfrutar de «Yaky Ayllu, una historia de piratas».

Las actividades culminarán el domingo 2 de agosto con una doble propuesta: «Catapulta, magia y humor», desde las 16 horas en la Plaza Néstor Kirchner de Domselaar, y «Margarita y el Secreto de las Guerreras K-Pop», también a las 16 horas en el Centro Comunal de Alejandro Korn.

Las actividades son libres y gratuitas, y forman parte del programa «Vacaciones de Invierno con Cultura», impulsado por la Municipalidad de San Vicente.

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