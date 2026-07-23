El centro cultural de Jeppener cumple 110 años y lo celebrará con una peña que comenzará a las 12:00.

Este evento es abierto a toda la comunidad, y su objetivo es compartir nuestras raíces, pasar un buen momento con shows en vivo y recordar la historia de este espacio que tiene más de 100 años de labor.

Quienes quieran comprar sus entradas anticipadas podrán hacerlo con un valor de $7.000; de todos modos tienen la posibilidad de comprar sus entradas en la puerta del evento, donde el valor de las mismas será de $10.000.

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