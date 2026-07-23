La obra protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes se presentará en la ciudad como parte de una gran gira nacional.

Esta consagrada obra de Michel Tremblay, versionada y dirigida por Manuel González Gil, y producida por Faroni Producciones se presentará arriba del escenario a las 20 hs en el Teatro de La Sociedad Italiana de San Vicente, ubicada en Av. Rivadavia n° 215.

Sinopsis

Solá se pondrá en la piel de un famoso y reconocido autor y director teatral, quien decide sumergirse en su pasado. Siendo un verdadero artífice de la palabra y de las bellas e inteligentes estructuras dramáticas, decide hacerlo frente a público y como una suerte de certero cirujano o cauteloso y paciente arqueólogo, va descartando lo superfluo y rescatando lo esencial.

Para hacerlo, necesita imperiosa e imprescindiblemente volver a convocarla. A ella. A esa única e irrepetible mujer interpretada por Mercedes Funes. Porque sabe que en “ella” se encuentran todas las claves y todas las respuestas que está buscando y rastreando y que necesita imperiosamente desenterrar y re encontrar.

El público será testigo de este minucioso regreso hacia el pasado. Podrá observar un viaje teatral a corazón abierto. Sin prejuicios, ni preconceptos. Sin defensas, ni prevenciones. Casi en una suerte de acto heroico, el escritor se atreve a convocarla nuevamente. Y al hacerlo, la atrapa y lo atrapa. La descubre y se redescubre. La afirma y lo reafirma. Y lo hace por el infinito placer de volver a reír, a gozar y a soñar con ella. Lo hace tal vez porque fue lo más parecido al amor que le sucedió en toda su vida. Lo hace “por el simple placer de volver a verla”.

Venta de entradas

Las entradas se encuentran a la venta en la Boletería del teatro los miércoles de 17:00 a 20:00 y a través de Passline.com . Además las reservas y venta telefónica se realiza a través del teléfono 11 7828 1413

🎟️ Comprá tus entradas de manera online Comprá acá

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp