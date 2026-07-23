Romina se comunicó para reclamar por la basura que quedó desparramada en la calle tras el paso del camión recolector.

Una vecina del barrio Las Higueras manifestó su malestar por el funcionamiento del servicio de recolección de residuos y decidió hacerlo público a través de una carta de lectores enviada a InfoBrandsen.

Se trata de Romina, quien denunció que, tras el paso del camión recolector, la basura quedó esparcida sobre la vía pública, generando suciedad y facilitando que los perros rompieran las bolsas.

«Es una vergüenza lo que hacen los recolectores. Me fui a trabajar a las 9, llego a las 12 y está todo igual. Después se quejan de la mugre que hay en Brandsen», expresó la vecina en su mensaje.

El hecho ocurrió sobre calle 24, entre 14 y Ortiz de Rosas, donde, según relató, la situación se repite con frecuencia. «Cada vez que andan recogiendo la basura la suelen juntar en la esquina de 14 y 24», afirmó.

Romina sostuvo que, al quedar los residuos en la calle, los perros terminan rompiendo las bolsas y desparramando aún más la basura, lo que complica la limpieza del barrio y genera molestias entre los vecinos.

Consultada por InfoBrandsen sobre cómo evalúa el servicio de recolección en términos generales, hizo una breve pausa antes de responder: «Y… la verdad, regular».

La vecina espera que su reclamo sirva para que la situación sea revisada y se adopten medidas que permitan mejorar el servicio, evitando que los residuos queden abandonados en la vía pública tras el paso del camión recolector.

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