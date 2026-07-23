Con trabajos en el centro de Alejandro Korn y en el Parque Urbano Viejo Casal, el Municipio continúa ampliando la infraestructura pública para una ciudad más segura, moderna y accesible.

En esta oportunidad, avanzan de manera simultánea la renovación integral de la Avenida San Martín, en el centro de Alejandro Korn, y la construcción de nuevos sectores de juegos infantiles en el Parque Urbano Viejo Casal.

La obra sobre la Avenida San Martín, que se desarrolla entre Urquiza y Mitre, contempla una renovación integral de una de las arterias más importantes y transitadas de la localidad. Los trabajos buscan optimizar la circulación, fortalecer la actividad comercial y brindar mayor seguridad y comodidad tanto para peatones como para quienes transitan diariamente por la zona.

En el marco de una recorrida por la obra, el intendente Nicolás Mantegazza expresó que “estamos haciendo una restauración de todo lo que es esta avenida, una arteria muy importante de nuestra ciudad, desde la calle Urquiza hasta Independencia y Mitre, realizando una renovación total de estos 200 metros».

A su vez, el jefe comunal agregó que «esta zona comercial nos lleva a la estación y es un lugar donde hay mucha afluencia de tránsito y del recorrido del transporte público».

En paralelo, el equipo de Servicios Públicos avanza con la construcción de dos nuevos sectores de juegos infantiles en el Parque Urbano Viejo Casal. Los espacios contarán con piso de caucho continuo y cercado perimetral, garantizando un entorno más seguro, accesible y confortable para las infancias y sus familias.

Actualmente ya se ejecuta la base de uno de los sectores, iniciando una obra que permitirá ampliar la infraestructura recreativa del parque y consolidarlo como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

“Estas intervenciones forman parte de la política de inversión en obra pública con el objetivo de seguir transformando San Vicente mediante infraestructura de calidad, fortaleciendo los espacios públicos y promoviendo un desarrollo urbano que beneficie a todos los vecinos”, agregaron desde aquella Comuna.

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