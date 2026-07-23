El equino había desaparecido de un predio cercano a la vivienda de su propietario. Un operativo conjunto entre la Policía y el CPR local, permitió hallarlo sano y salvo.

Un vecino de nuestra Ciudad, fue víctima del robo de su caballo, un overo pampa de aproximadamente cinco años, que había dejado pastando en un predio cercano a su domicilio, como lo hacía habitualmente.

El hecho ocurrió días atrás, cuando el propietario llevó al animal hasta un terreno próximo a su vivienda para que pastara. Sin embargo, al regresar al caer la tarde para buscarlo, descubrió que el caballo ya no estaba. En el lugar únicamente encontró la soga con la que lo había atado.

Tras advertir la situación, el hombre radicó la correspondiente denuncia y de inmediato se puso en marcha un operativo de búsqueda. En un primer momento, los rastrillajes no arrojaron resultados positivos, por lo que se dio aviso a distintas dependencias policiales de la provincia, aportando las características del equino y fotografías para facilitar su localización.

Finalmente, el trabajo coordinado entre el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Alejandro Korn y efectivos del Comando de Prevención Rural (CPR) de Brandsen permitió recuperar al caballo.

El animal fue hallado en la intersección de las calles Florencio Parravicini y Martín de Gainza, en el barrio La Toma, de la localidad de Alejandro Korn, y posteriormente fue restituido a su propietario.

Fuente: A. Ciurca

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