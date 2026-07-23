El vecino, de 63 años, fue encontrado durante la madrugada del miércoles en la localidad de Quilmes en buen estado de salud.

Imagen extraida y recortada del cartel de difusión oficial.

Tras varias horas de incertidumbre, las autoridades confirmaron el hallazgo de Elio Raúl Zerudo, de 63 años, quien era intensamente buscado luego de que se emitiera un pedido de colaboración para dar con su paradero.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Estación de Policía Comunal de Ranchos, el hombre fue encontrado durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Quilmes. Según precisaron, se encuentra en buen estado de salud y ya pudo restablecer la comunicación con sus familiares.

Desde la fuerza policial expresaron su agradecimiento a la comunidad en general por la difusión del alerta y la colaboración brindada durante el operativo de búsqueda.

LA DESAPARICIÓN

El pedido de búsqueda había sido emitido por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Estación de Policía Comunal de Ranchos, luego de que se denunciara la desaparición de Zerudo, domiciliado sobre la calle Centurión de esa localidad.

Asimismo, se detalló que la última vez que fue visto vestía un gorro de lana gris, campera negra con rayas blancas, pantalón y zapatillas negros, descripción que fue ampliamente difundida a través de los medios y las redes sociales

Con la confirmación de su hallazgo en buen estado de salud, quedó sin efecto el pedido de búsqueda que había movilizado a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad durante las últimas horas.

Fuente: Multimedio Digital

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