

Una vecina denunció que desde hace tres noches consecutivas la zona está completamente a oscuras durante la noche y reclama una pronta intervención.

La falta de iluminación en la rotonda de la Ruta Provincial 215, a la altura del acceso al barrio Los Bosquecitos, volvió a generar preocupación entre los vecinos. A través de una carta de lectores enviada a InfoBrandsen, Josefina advirtió que el sector permanece completamente a oscuras desde hace varios días, una situación que considera peligrosa para automovilistas y motociclistas.

Según relató, el primer inconveniente se registró el domingo 19, cuando dio aviso al 911 al encontrar la rotonda sin iluminación, en una noche de lluvia que reducía aún más la visibilidad. Al día siguiente el problema persistía y, de acuerdo con su testimonio, un automovilista debió realizar una maniobra brusca para evitar un accidente, lo que provocó la rotura de un neumático.

«Está completamente apagada. Es un peligro, más con la ruta mojada», expresó la vecina. Posteriormente también se comunicó con Bomberos Voluntarios, aunque manifestó desconocer cuál es el organismo responsable de reparar la falla.

Hasta el miércoles por la noche, la rotonda seguía sin iluminación. «Tercera noche sin luz la rotonda», escribió junto a una fotografía en la que se observa el acceso prácticamente a oscuras. Además, aclaró que la única luminaria visible corresponde al ingreso al barrio y no a la iluminación de la rotonda.

Los vecinos esperan que las autoridades competentes tomen intervención cuanto antes para restablecer el servicio y evitar que la falta de iluminación derive en un siniestro vial en uno de los accesos más transitados del Distrito.

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