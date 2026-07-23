La plataforma global y gratuita de Banco Santander se enfoca en impulsar la formación, el desarrollo profesional y la empleabilidad. Por eso cuenta con una cartera de más de 20 cursos disponibles.

Foto publicada por Municipalidad de Colón.

Dentro de la página web brindan programas de formación gratuitos que se dividen en las siguientes áreas:

Idiomas: estos cursos se enfocan en brindar herramientas para que las personas puedan aprender a comunicarse en otros idiomas como el inglés, con la confianza y fluidez necesaria para poder sostener conversaciones cotidianas y laborales.

estos cursos se enfocan en brindar herramientas para que las personas puedan aprender a comunicarse en otros idiomas como el inglés, con la confianza y fluidez necesaria para poder sostener conversaciones cotidianas y laborales. Habilidades: esta área busca profundizar el conocimiento de estrategia, marketing y negocio además de ayudar a quienes toman los cursos a desarrollar su liderazgo y formas de comunicar.

esta área busca profundizar el conocimiento de estrategia, marketing y negocio además de ayudar a quienes toman los cursos a desarrollar su liderazgo y formas de comunicar. Tecnología: esta es una de las áreas más recientes dentro de los cursos, ya que otorgan formación en data, inteligencia artificial y tecnología aplicable en el entorno profesional y la vida diaria.

esta es una de las áreas más recientes dentro de los cursos, ya que otorgan formación en data, inteligencia artificial y tecnología aplicable en el entorno profesional y la vida diaria. Bienestar y sostenibilidad: los cursos tienen como objetivo promover hábitos que colaboran con el bienestar de las personas, enseñando a gestionar de manera correcta los tiempos, el estrés, la confianza y el equilibrio emocional.

Cómo inscribirte a un curso

Ingresá a https://app.santanderopenacademy.com/

Buscá la opción «Cursos» en la página principal o en el menú despegable ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla (son tres líneas rojas) y hacé click ahí .

Seleccioná el área que te interese. Por ejemplo: Idiomas.

Buscá entre los cursos disponibles y hacé click en el que te interese. Muchos de los cursos cuentan con fechas de inscripción y evaluación, por lo que debés hacer click en el botón rojo «Seleccionar curso». La página solicitará que te registres completando tus datos o iniciando sesión: si nunca creaste una cuenta en Santander Open Academy, deberás llenar los casilleros con los datos que solicites.

Otros cursos tienen la opción «Empezar ahora» ya que cuentan con la opción de comenzar el mismo de manera inmediata sin necesidad de hacer evaluaciones previas. En ese caso, deberás seleccionar ese botón y continuar con el registro o inicio de sesión dentro de la platafroma para posteriormente poder avanzar con el curso.

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