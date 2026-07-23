Vacaciones de invierno en Cultura: cuáles son las películas para los más chicos

Durante las dos semanas del receso invernal se proyectarán filmes de animación, aventuras, comedia y de terror. Las entradas se retiran el día de la función.

La Municipalidad dio a conocer la programación de la primera semana del ciclo Cine Cultura, una propuesta pensada para que vecinos y visitantes disfruten de las vacaciones de invierno con funciones gratuitas en la Sala de Cultura.

La iniciativa está orientada principalmente a niños, adolescentes y familias, con una variada cartelera que reúne películas de animación, aventuras, comedia y terror, ofreciendo alternativas para diferentes edades a lo largo de cada jornada.

Las funciones serán con entrada libre y gratuita. Los tickets deberán retirarse el mismo día de la proyección, a partir de las 8 de la mañana en la boletería de la Sala de Cultura, y se entregarán hasta agotar la capacidad del espacio. Además, durante cada función habrá servicio de buffet.

La programación prevista para esta primera semana es la siguiente:

Lunes 20: 14:00, Lilo y Stitch; 16:30, Zootopia 2; 19:00, Super Mario Galaxy; y 21:30, El Diablo Viste a la Moda 2.

Martes 21: 14:00, Hoppers; 16:30, Sonic 3; 19:00, Toy Story 5; y 21:30, Teléfono Negro 2 .

. Miércoles 22: 14:00, Goat; 16:30, Zootopia 2; 19:00, Toy Story 5; y 21:30, Scary Movie 6. (Se realizarán todas las funciones pero las entradas ya fueron agotadas) .

Viernes 24: 14:00, Super Mario Galaxy; 16:30, Toy Story 5; 19:00, Homo Argentum; y 21:00, La Posesión de la Momia.

14:00, Super Mario Galaxy; 16:30, Toy Story 5; 19:00, Homo Argentum; y 21:00, La Posesión de la Momia. Lunes 27: 14:00, Sonic 3; 16:30, Lilo y Stich; 19:00, Greenland 2; 21:30, Michael.

14:00, Sonic 3; 16:30, Lilo y Stich; 19:00, Greenland 2; 21:30, Michael. Martes 28: 14:00, GOAT; 16:30, Super Mario Galaxy; 19:00, Toy Story 5; 21:30, Scary Movie.

14:00, GOAT; 16:30, Super Mario Galaxy; 19:00, Toy Story 5; 21:30, Scary Movie. Miércoles 29: 14:00, Hoopers; 16:30, Toy Stoy 5; 19:00, Zootopia; 21:30, Haz que regrese.

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