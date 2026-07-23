El hecho ocurrió hoy a la mañana mientras una unidad de la empresa Platabus debió ser evacuada en medio de una situación de suma tensión.

Fotos publicadas por 0221.com

Según comunicó el medio El Día, el micro salió a las 06:15 desde San Vicente con rumbo hacia La Plata. Mientras conducían a la altura de Echeverry, los choferes identificaron la presencia de humo en el transporte, y por este motivo evacuaron rápidamente a los pasajeros, quienes quedaron varados al costado de la ruta.

0221 informó que parte de los pasajeros pudo continuar su viaje debido a que otra unidad de Plusmar frenó para trasladarlos hacia su destino. Los medios pudieron acceder a las imagenes a través de un video grabado por Gabriel, uno de los pasajeros evacuados.

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