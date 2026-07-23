El hecho ocurrió hoy a la mañana mientras una unidad de la empresa Platabus debió ser evacuada en medio de una situación de suma tensión.
Según comunicó el medio El Día, el micro salió a las 06:15 desde San Vicente con rumbo hacia La Plata. Mientras conducían a la altura de Echeverry, los choferes identificaron la presencia de humo en el transporte, y por este motivo evacuaron rápidamente a los pasajeros, quienes quedaron varados al costado de la ruta.
0221 informó que parte de los pasajeros pudo continuar su viaje debido a que otra unidad de Plusmar frenó para trasladarlos hacia su destino. Los medios pudieron acceder a las imagenes a través de un video grabado por Gabriel, uno de los pasajeros evacuados.
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