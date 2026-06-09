El taller de armado de bijouterie es una nueva actividad difundida por la Dirección de Turismo de nuestro distrito. Comenzará el sábado 20 de 10:00 a 12:00.
Este taller se dictará en el vagoncito de turismo de aquella localidad.El mismo tiene como objetivo promover conocimientos que puedan aportar a emprendedores locales y que participen en próximos eventos.
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