El taller de armado de bijouterie es una nueva actividad difundida por la Dirección de Turismo de nuestro distrito. Comenzará el sábado 20 de 10:00 a 12:00.

Este taller se dictará en el vagoncito de turismo de aquella localidad.El mismo tiene como objetivo promover conocimientos que puedan aportar a emprendedores locales y que participen en próximos eventos.

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