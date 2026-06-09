Según la información difundida por el centro médico platense a través de sus redes sociales, esta acción se llevará a cabo durante todo el año en el marco de la campaña #TusMamasImportan.

Quienes necesiten realizarse una mamografía pueden acercarse con o sin orden médica y sin turno previo de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 al Servicio de Diagnóstico por Imágenes en el 1° piso de calle 37 entre 116 y 117. Además, avisaron que una vez completo el cupo diario de mamografías asignarán turnos para los días subsiguientes.

Para finalizar explicaron: «La detección temprana del cáncer de mama es clave y contar con tecnología de calidad mejora la atención y acompaña el trabajo de los equipos de salud. Trabajamos para garantizar un mayor acceso a turnos y a diagnósticos oportunos».

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp