Organizada junto al Ministerio de Mujeres y Diversidad provincial, la actividad buscó brindar herramientas clave para incorporar la perspectiva de género en el diseño y la implementación de las políticas públicas locales.

El martes se llevó a cabo una jornada de capacitación y sensibilización en el marco de la Ley Micaela, destinada a funcionarios municipales. La actividad tuvo como objetivo fortalecer la formación en perspectiva de género y brindar herramientas para la construcción de un Estado más igualitario, inclusivo y libre de violencias.

La propuesta fue organizada por la Dirección de Abordaje de Políticas de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, en articulación con el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires y la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad.

La jornada contó con el acompañamiento de Paula Constanzo y de Pierina Colabianchi, directora de la Región Capital del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, quienes participaron de esta instancia de capacitación y fortalecimiento institucional.

El taller estuvo a cargo del equipo de capacitadoras de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad, que desarrolló una jornada de sensibilización y reflexión sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.

La capacitación de quienes integran el Estado constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso a derechos, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer políticas públicas que den respuesta a las necesidades de toda la comunidad.

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