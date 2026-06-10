El próximo domingo 14 de junio, el Paseo Malvinas de Brandsen será escenario de una jornada especial en homenaje a las Madres de Malvinas, con la realización de la 1° Peña Malvinera, una propuesta que combinará música en vivo, danzas folklóricas, gastronomía y artesanías.

La actividad comenzará a las 11:00 horas y está organizada como un espacio de encuentro para toda la familia, con artistas locales y regionales que rendirán homenaje a la memoria y al sentimiento malvinero a través de distintas expresiones culturales.

Además de los espectáculos, habrá paseo gastronómico, feria de artesanos y distintas propuestas para disfrutar al aire libre.

Grilla de artistas

🎶 Taller de Danzas Nativas – Prof. Marta Díaz

🎶 Taller de Danzas Nativas – Prof. Lucas Ayala

🎶 Taller Municipal Héroes de Malvinas

🎶 Los Muchachos del Fogón

🎶 Ballet Héroes de Malvinas

🎶 Conjunto de Danzas Nativas Reencuentro

🎶 Peñeros

🎶 Los Satragni

🎶 Brandseños

Lugar y horario

📍 Paseo Malvinas

(Calle Ituzaingó y Ferrari – Brandsen)

🕛 Domingo 14 de junio – 11:00 horas

Recomendaciones

Los organizadores sugieren asistir con:

✔ Reposera

✔ Mate

✔ Abrigo

✔ Escarapela

Una propuesta para compartir en familia, disfrutar de nuestras tradiciones y acompañar un emotivo homenaje a las Madres de Malvinas a través de la cultura popular y el encuentro comunitario.

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