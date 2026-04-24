El Intendente Fernando Raitelli recibió en su despacho a veteranos de Malvinas, luego de la aprobación por unanimidad de una ordenanza que establece el 14 de junio como Día de las Madres de Malvinas en el distrito.

La iniciativa surgió desde el propio espacio de veteranos, con el objetivo de reconocer y visibilizar el rol de las madres y mujeres que estuvieron antes, durante y después de la guerra, acompañando cada etapa, cada ausencia y cada regreso de los combatientes.

En ese proceso, las madres fueron fundamentales en la reconstrucción de la vida de los veteranos, brindando contención, sostén y acompañamiento en cada etapa.

A partir de esta medida, el 14 de junio será oficialmente conmemorado en Brandsen como el Día de las Madres de Malvinas, incorporando una mirada necesaria en la construcción de la memoria colectiva y constituyendo un acto de reparación histórica.

“Estamos muy felices de haber acompañado esta iniciativa”, expresó el Intendente, y destacó el trabajo conjunto con los veteranos, con la expectativa de que pueda replicarse en otros municipios.

Durante el encuentro también se compartieron reflexiones sobre la importancia de seguir generando espacios de memoria para las nuevas generaciones.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp