La celebración del domingo y el cierre de calles, motivó a que la empresa cambie algunas de sus paradas.

La empresa Unión Platense informó que con motivo del desfile de carruajes que se realizará el domingo 26, los servicios de la empresa modifican su recorrido a raíz de la imposibilidad de circular por las calles por donde se realizará el desfile. Por ello, estas son las siguientes paradas habilitadas:

Hacia La Plata: Terminal; Ruta 215 y las vías; luego su recorrido habitual

Hacia Gral. Belgrano: Terminal – Ruta 29 y Pintos; luego su recorrido habitual

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