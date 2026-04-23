El objetivo es crear un espacio que permita la adquisición de conocimiento, se fomente la imaginación y se cree un mejor futuro para todos. Con esta perspectiva, el Hospital Francisco Caram es que proyecta la creación de una biblioteca homónima y pide la colaboración de la comunidad.

Por otro lado, hoy se celebra el Día Mundial del Libro, y te contaremos cómo surgió esta efeméride y cuál es el objetivo que impulsó a la misma.

Quienes quieran sumarse a esta iniciativa y tengan la oportunidad de hacerlo pueden donar:

Libros de lectura.

Enciclopedias y diccionarios.

Novelas y cuentos.

Textos educativos.

Las donaciones serán recibidas en el mismo hospital de 09:00 a 14:00.

¿Por qué hoy se celebra el Día Mundial del Libro?

Cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro, una fecha impulsada por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, fortalecer la industria editorial y promover la protección de la propiedad intelectual. La iniciativa no solo busca incentivar el hábito lector, sino también generar conciencia sobre los derechos que tienen los autores sobre sus obras.

Los antecedentes de esta celebración se remontan a 1988, cuando la UNESCO comenzó a promover acciones vinculadas a la literatura a nivel global. Un año después, el reconocimiento se instauró inicialmente el 15 de junio y fue adoptado por distintos países, hasta consolidarse con el paso del tiempo. En 1995, durante una conferencia en París, se oficializó la fecha con el respaldo de la Unión Internacional de Editores.

La elección del 23 de abril no es casual. Se trata de una jornada simbólica para la literatura universal, ya que coincide con la muerte de figuras clave como William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Inca Garcilaso de la Vega. Aunque existen diferencias en las fechas exactas —como en el caso de Cervantes, fallecido el 22 pero enterrado el 23—, la coincidencia consolidó este día como un homenaje global a la creación literaria.

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