Patinadoras de Brandsen, Monte y San Vicente necesitan recaudar dinero para participar en los Juegos Panamericanos de Patín en junio, donde representarán al país.

Fotos de las patinadoras que serán parte de la competencia.

Fernando, papá de una patinadora e integrante de la comisión de padres de patín, se comunicó para comentarnos la situación. En un principio el evento tendría lugar en República Dominicana, lo cual dejaba fuera de la competencia a muchos ya que el costo a cubrir era mucho más alto. Sin embargo, a último momento recibieron el aviso de que el mismo se desarrollará en CABA. Esto último cambió el monto a recaudar, pero sigue siendo elevado y complica la recaudación de las familias.

Formas de aportar

El dinero recaudado será utilizado para costear las inscripciones a la competencia, que deben ser abonadas en USD el día 4 de mayo. Además el traslado, la ropa para competición y otros gastos también forman parte del gasto total.

Las familias realizan distintas acciones para recaudar fondos y conseguir sponsors, donaciones de dinero o de objetos para rifas y más.

Una de las formas para acompañar el objetivo de las 13 patinadoras es donar al cafecito que tiene el grupo

Cafecito equipo Zudaire Skate Colaborá acá

Otra de las opciones es abonar una suscripción mensual para poder aportar un monto específico todos los meses a la escuela deportiva. En caso de elegir esta opción, podés escanear el código QR que se encuentra en la esquina izquierda de la imagen que adjuntamos a continuación.

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