Trata de dos propuestas educativas gratuitas lanzadas por el Municipio: apoyo para estudiantes de educación secundaria y, por otro lado, inglés para adultos (nivel I y II).

Las clases se dictarán en el Hall de Cultura y tendrán lugar los martes a las 15:00 y a las 16:00. Quienes quieran inscribirse deberán acercarse a la Oficina de Educación y Juventud, ubicada en Sáenz Peña n° 676.

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